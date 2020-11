De Peiling: Verwacht jij strengere coronamaatregelen?

Het kabinet overweegt om musea, bibliotheken, pretparken, dierentuinen en concertzalen te sluiten. Mogelijk komt er een regionale avondklok en er zijn waarschijnlijk minder mensen welkom bij een bruiloft of uitvaart. Vanavond om 19:00 uur is er een persconferentie. Verwacht jij strengere coronamaatregelen?

Scholen blijven open In de uitgelekte conceptplannen staat verder dat scholen voorlopig open blijven en contactberoepen zoals de tandarts kapper door kunnen gaan met hun werk. Ook de sportschool hoeft nog niet dicht. Het maatregelenpakket staat nog niet helemaal vast. Er wordt voorafgaand aan de persconferentie nog overlegd. Avondklok Een mogelijke regionale maatregel is een avondklok. Dat scheelt ‘besmettingen achter de voordeur waar we nu niet bijkomen’, zegt een ingewijde tegen de Volkskrant. Ook zou de maatregel niet leiden tot een ‘waterbedeffect’ en dus drukte in regio’s waar de avondklok niet geldt: mensen moeten immers op tijd weer thuis zijn.

Druk op de zorg

De afgelopen dagen lijken de besmettingscijfers wat af te vlakken. Dat zou betekenen dat de vorige reeks strengere maatregelen zoals het sluiten van de horeca effect begint te krijgen. Toch is de druk op de zorg nog zo hoog dat extra maatregelen worden overwogen.



Vuurwerkverbod

Vorige week hadden we het in De Peiling over een vuurwerkverbod in Amsterdam. Dat krijgt mogelijk landelijk navolging. Het kabinet overweegt dit jaar een landelijk vuurwerkverbod af te kondigen om de zorg niet ook met vuurwerkslachtoffers te belasten. De nieuwjaarsnacht staat bekend als één van de drukste nachten van het jaar op de spoedeisende hulp.