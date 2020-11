De Hilversumse Lois Pot-Mothershed volgt de Amerikaanse verkiezingen met argusogen

Ondanks haar leven in Nederland voelt Pot-Mothershed zich nog in alles Amerikaanse. "Dat gaat nooit over, eens Amerikaans, altijd Amerikaans. Ik heb daar de meest vormende jaren van mijn leven doorgebracht.

Al zolang zij zich kan herinneren speelt politiek een rol in haar leven. Als student sluit zij zich aan bij de Civil Rights Movement en ook is ze in de jaren '80 betrokken bij de presidentscampagne van de toenmalige gouverneur van Arkansas, Bill Clinton. Lois: "Politiek bepaalt alles, het zet de toon voor de sfeer in het land."

Eerste zwarte student op haar universiteit

Als zwart meisje groeit Lois op in het toen nog gesegregeerde Zuiden van de VS. Haar zusje is in 1957 een van de eerste zwarte kinderen die in Little Rock, Arkansas naar een witte school gaat. Lois zelf is de eerste zwarte student op haar universiteit.

