Oproep agrariërs: "Schaf toeristenbelasting af, seizoensarbeiders zijn geen toeristen"

BREEZAND - Landbouworganisatie LTO Hollands Kroon en de bloembollenvereniging KAVB willen af van de toeristenbelasting voor seizoensarbeiders. De organisaties vragen de gemeenteraad van Hollands Kroon de belasting voor dit jaar in ieder geval op de schorten, omdat de agrariërs te laat zouden zijn geïnformeerd over de toeristenheffing. "Seizoensarbeiders zijn geen toeristen en dat worden ze ook nooit."

Volgens Matthé van Lierop van de LTO zijn de betrokken ondernemers pas twee weken geleden door de gemeente ingelicht over de heffing die al is 2019 is goedgekeurd door de gemeenteraad. "Dit is natuurlijk veel te laat. De meeste arbeidsmigranten zijn alweer weg. Voor de agrarische ondernemers is het onmogelijk om nu achteraf nog de toeristenbelasting bij de arbeidsmigranten te innen."

De heffingskosten kunnen flink oplopen, vertelt Matthé van Lierop: "Reken maar uit. Zo'n 1,50 euro per dag per werknemer. Sommige agrariërs hebben soms wel veertig tot zestig mensen in dienst. En dat wel acht weken lang. De belasting wordt iedere keer over een hele week berekend, terwijl de mensen niet zeven dagen in de week werken."

De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft vorig jaar ingestemd met de toeristenbelasting, onder meer als registratie- en controlemiddel om inzicht te krijgen in de hoeveelheid seizoensarbeiders die in de regio werken. Bovendien, zo redeneert de gemeente, maken ook tijdelijke buitenlandse werknemers gebruik van voorzieningen in de regio.

'Parasiteren'

Fractievoorzitter Sjaak Vriend van het CDA Hollands Kroon wil de heffing best heroverwegen als blijkt dat de belasting geen meerwaarde heeft of niet het gewenste effect heeft op het registeren van de seizoensarbeiders. Vriend: "Dat ondernemers zo laat zijn geïnformeerd verdient geen schoonheidsprijs, maar we gaan de discussie niet overdoen. Bovendien: is het terecht dat iemand drie maanden over onze wegen rijdt en er niet voor betaalt?"

Deze week vergadert de politiek over de begroting voor volgend jaar. In een brief aan de fractievoorzitters dringt landbouworganisatie LTO aan op afschaffen van de toeristenheffing: "Arbeidsmigranten zijn geen toeristen. Laten wij wel zijn: hondenbelasting hef je ook niet voor katten. De gemeente, welke zich 'agrarische hoofdstad van Nederland' noemt, moet juist zijn agrarische ondernemers faciliteren en niet hierop willen parasiteren."