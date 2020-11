Jubileum in Haarlem: bewonersplatform BUUV bestaat tien jaar

HAARLEM - Het Haarlemse bewonersplatform BUUV bestaat tien jaar. Wat begon als een bezuinigingsmaatregel van de gemeente is uitgegroeid tot een begrip in de Spaarnestad.

Toen in 2009 de WMO werd uitgekleed, is de gemeente met de wijkraden om tafel gegaan

om te onderzoeken hoe het wegvallen van diverse taken kon worden opgevangen.

Het moest laagdrempelig zijn en zonder wederkerigheid. Nadat het idee was ontstaan, werd het platform in 2010 gelanceerd. Doel is vraag en aanbod van bewoners samen te brengen. En dat kan van alles zijn. Van een koffie ochtend tot klusjes in huis, en van hulp bij huiswerk tot een ritje naar het ziekenhuis.

Sociaal makelaar

Carla Klippel-Min is inmiddels 6 jaar sociaal makelaar bij BUUV. "Het idee was dat mensen net als vroeger hulp kon vragen aan de buren. Maar dat is al snel de grenzen van de straat overgaan. Een bewoner uit Haarlem-Noord heeft er totaal geen moeite mee om een

bewoner uit bijvoorbeeld Schalkwijk te helpen bij het aan de praat krijgen van een mobiele

telefoon of het invullen van belastingformulieren. Het is hartverwarmend."