Ajax verwelkomt positief geteste spelers in Denemarken

HERNING - André Onana, Dusan Tadic en Ryan Gravenberch zijn mogelijk toch inzetbaar voor Ajax in het uitduel met FC Midtjylland in de Champions League. Zij zijn volgens onbevestigde bronnen maandagavond alsnog naar Denemarken gekomen om zich bij de selectie te voegen.

Een woordvoerder van Ajax wil hun komst niet bevestigen. Hij meldt dat de club uit Amsterdam dinsdag rond kwart voor acht, zo'n vijf kwartier voor aanvang van het duel, de basisformatie en wisselspelers voor het derde duel in de poulefase van de Champions League vrijgeeft.

Onana, Tadic en Gravenberch kregen van de Deense autoriteiten aanvankelijk geen toestemming om maandag met hun ploeggenoten naar Denemarken te reizen, net als Davy Klaassen en de reservedoelmannen Maarten Stekelenburg en Dominik Kotarski. Zij zijn waarschijnlijk eerder besmet geweest met het coronavirus en kunnen daarom positief testen omdat er nog restwaarden van het virus bij hun wordt aangetroffen.

Trainer Erik ten Hag vertelde maandagavond tijdens een persconferentie dat de meeste afwezige spelers gewoon inzetbaar zijn in Nederland en andere landen. Denemarken hanteert echter strengere regels. Onana, Tadic en Gravenberch waren maandagavond alleen alsnog welkom in Denemarken omdat ze voor een tweede keer toch negatief zijn getest. Ze moeten nu afwachten of ze ook dispensatie krijgen om voor Ajax tegen Midtjylland te mogen uitkomen.

Klaassen en Stekelenburg zijn nog niet welkom omdat ze mogelijk recent besmet zijn geraakt met het coronavirus.

Ajax hoopt dinsdag nog andere spelers in Denemarken te verwelkomen. Om de rust rond de selectie te bewaren heeft de club besloten voorlopig niet steeds nieuwe updates te geven. "Vijf kwartier voor de wedstrijd wordt duidelijk wie er bij zijn", stelt een woordvoerder van de club.