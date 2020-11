Automobilist uit brandend wrak gehaald na ongeluk op N201 in Rozenburg

ROZENBURG - Bij een ongeluk op de N201 in Rozenburg is gisteravond een automobilist zwaargewond geraakt. De bestuurder botste gisteravond door onbekende oorzaak op de vangrail, botste tegen een lichtmast in de berm en vloog in brand.

Getuigen laten NH Nieuws weten dat het slachtoffer door omstanders uit het branndende wrak is gehaald. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse voor hulp. Terwijl de brandweer het wrak bluste, ontfermden ambulancepersoneel en een traumateam zich over de automobilist. Op foto's van de nasleep van het ongeluk zijn enkele vrachtwagens te zien. Het is niet bekend of de vrachtwagenchauffeurs bij het ongeluk betrokken waren, of alleen getuige zijn geweest en eerste hulp hebben verleend.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn of haar toestand is niet bekend. Vanwege het ongeluk was de N201 tussen Hoofddorp en de Aalsmeerderbrug enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

