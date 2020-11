Handbalsters VZV hopen op code geel in Göppingen, maar Duitsland wordt oranje

'T VELD - Ze hopen er het beste van. De handbalsters van VZV wilden hun Europese ontmoeting tegen Spono Eagles uit Zwitserland zondag 22 november in Duitsland afwerken. VZV gaf onlangs aan voor het duel in de EHF-Cup uit naar Göppingen uit te wijken omdat die plaats op de corona-kaart nog code geel had.