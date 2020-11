Amber en haar honden derde in finale Holland's Got Talent: "Een geweldige ervaring"

ALKMAAR - De Alkmaarse Amber Karstens is samen met honden Ruby en Nymeria derde geworden in de finale van Holland's Got Talent. De 24-jarige Alkmaarse is erg blij met haar derde plaats en trots dat ze het met The Dancing Collies zo ver geschopt heeft. "Super vet. Het was echt een geweldige ervaring."

In de finale spatte het plezier er vanaf en ze kreeg lovende kritieken van de juryleden, meldt mediapartner Alkmaar Centraal. Amber had maar twee weken de tijd om de act voor te bereiden. Dat gold ook voor de andere kandidaten, maar met honden is de uitdaging extra groot, hoe goed ze ook getraind zijn.

De voorstelling voerde langs steden waar Amber met Ruby heeft opgetreden. "Met de groep Canine Stars was ik onder andere in Mexico, Canada en New York. Op Times Square heb ik straatoptredens op het nummer van Footloose gegeven. Echt supertof", wijdt Amber uit.

Twee honden

En zoals beloofd presenteerde het trio een nog grotere show dan in de halve finale. "Ruby en Nymeria zijn super op elkaar ingespeeld, maar ze deden voor het eerst een heel optreden samen. In de halve finale was de opkomst van Nymeria vooral als verrassing. In de finale waren we echt met zijn drieën bezig, als team."

Het Tilburgse dansduo Tommy Heeffer en Rowan van den Boomen won en pakte de prijs van 50.000 euro. Een hoop geld voor een stel tieners, maar de beste vrienden gaan het geld investeren in danstherapie. "Heel mooi, oh wow, dat wist ik niet", zegt Amber tegen Alkmaar Centraal. "Ja zij waren echt geweldig goed. Ik was allang al blij dat we in de top drie eindigden. Ik had het zelf nooit verwacht. Het is al uniek dat er een hondenact in de finale van Holland's Got Talent zit. "

Circus

De Alkmaarse heeft heel veel mooie reacties gekregen. "En we zijn veel gevraagd voor workshops, en ook voor een reclame." Amber's droom, werken in een circus, zal nog even moeten wachten omdat alles stil ligt door corona, maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd. Er is in ieder geval al interesse getoond.