Enkele tientallen herdenken vermoorde Theo van Gogh: "Men heeft er niets van geleerd"

"Hij heeft zijn leven gelaten voor het vrije woord." In een korte toespraak door Jennifer Vetter die vooraf ging aan de minuut stilte op de Linnaeusstraat werd de bijeenkomst ook opgedragen aan de recente slachtoffers van het geweld in Frankrijk. Volgens Vetter hebben zij net als Theo van Gogh hun leven gegeven voor de vrijheid van van het woord. Over de kleine opkomst zegt Vetter: "Al stond er maar één iemand dan nog was de herdenking geslaagd."

"Het is een man die het vrije woord verkondigd heeft en dat moeten we vooral blijven doen. Wij zijn hiernaartoe gekomen bij wijze van waardering en respect", vertelt een omstander. Een ander zegt: "Na zijn dood is het eigenlijk alleen maar doorgegaan, men heeft er niets van geleerd. Wat er nu in Frankrijk gebeurt, is allemaal verschrikkelijk."

De Schreeuw

Na de korte plechtigheid op de plek van de moord vertrok het gezelschap naar het Oosterpark. Bij het herdenkingsmonument voor de moord ,De Schreeuw gemaakt door Jeroen Henneman, werden vervolgens bloemen gelegd.