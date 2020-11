FNV akkoord met langere looptijd staatssteun KLM

SCHIPHOL - Vakbond FNV en KLM zijn akkoord gegaan over het inleveren van loon, zolang de maatschappij staatssteun krijgt van de overheid. Afgesproken is dat FNV over twee jaar nieuwe afspraken over de invulling van het herstructureringsplan met KLM kan maken. Minister Hoekstra van Financiën wil van alle acht betrokken vakbonden handtekeningen zien. Alleen die van de piloten ontbreekt altijd nog.

Een Boeing 787-9 Dreamliner van KLM op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Afgelopen vrijdag werden de vakbonden overvallen met het nieuws dat de minister voor alle medewerkers een langere looptijd wilde dan KLM in oktober met de bonden had afgesproken. Die afspraken liepen voor grond- en cabinepersoneel ruim twee jaar. De minister wil een akkoord voor de vijf jaar dat de coronasteun gepland is. Tekenen bij het kruisje Vijf bonden gingen vrijwel meteen akkoord. FNV, die zowel cabine- als grondpersoneel vertegenwoordigt, en pilotenbond VNV gingen niet akkoord. FNV Schiphol-campagneleider Joost van Doesburg: "We moesten binnen 24 uur tekenen bij het kruisje. Dat zou betekenen dat we bij KLM de komende vijf jaar geen rol meer zouden hebben als sociale partner aan de onderhandelingstafel. Wij willen echter het vertegenwoordigen van KLM-werknemers en onze stevige positie niet opgeven." Met de aanvullende afspraken van vandaag is dat volgens Van Doesburg gelukt. VNV zei eerder vandaag ook bereid te zijn om voor vijf jaar te tekenen, maar vond de voorwaarden nog te vaag om akkoord te gaan. Alleen als VNV weer akkoord gaat, is staatssteun ook mogelijk. Dit lijkt een goede zet in die richting.