Ajax-trainer Ten Hag hoopt dat er alsnog spelers kunnen worden ingevlogen

HERNING - Het ging maandagavond in de persconferentie van Ajax nauwelijks over de Champions League-wedstrijd van dinsdagavond tegen FC Midtjylland. Hot topic was natuurlijk het grote aantal afwezigen bij Ajax door een corona-uitbraak. Trainer Erik ten Hag hoopt dat zijn 17-koppige selectie op de wedstrijddag nog wordt aangevuld.

Vreemd

Meest in het oog springende afwezigen zijn de keepers André Onana en Maarten Stekelenburg. Daardoor is Kjell Scherpen nu de enige Ajax-doelman in Denemarken. Ook aanvoerder Dusan Tadic en de middenvelders Davy Klaassen en Ryan Gravenberch ontbreken. "Er is een aantal spelers dat wél in Nederland mag spelen, maar niet in Denemarken. Dat is een beetje vreemd", stelde Ten Hag die vanwege de privacy-regels niet vrijuit op namen kon ingaan.

Geen symptomen

"De spelers die het betreft zijn gezond en hebben geen klachten of symptomen. Het ligt nu bij de medici en de autoriteiten. Wij proberen bij een aantal spelers te regelen dat ze alsnog mee kunnen doen. Ik hoop dat dat lukt, maar weet het niet zeker."

Tegelijkertijd sprak de Ajax-trainer het vertrouwen uit in de groep spelers met wie hij naar Denemarken is afgereisd. "De spelers die hier zijn, zijn goede spelers. Misschien dat er één of twee op een andere postie staan dan normaal. Maar deze spelers zijn fit en daar gaan we een zo'n goed mogelijk elftal van maken."