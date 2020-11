Ondernemer blij met GGD-teststraat in zijn pand: "Het is een win-win situatie"

HEERHUGOWAARD - Stammis Horeca Verhuur in Heerhugowaard zit in zwaar weer door de coronacrisis. Vanaf maart stortte de bedrijvigheid vanuit het drie jaar oude pand aan de Delta in elkaar. En toen was daar de GGD, die zocht naar een goede locatie voor een vijfde teststraat. Gisteren ging die nieuwe teststraat open.

Heerhugowaard Centraal

Zeker nu de evenementen waar Stammis voor levert weer verder uit het zicht zijn, is de huurovereenkomst mooi meegenomen. "Nou, dat is wel het understatement van het jaar", zegt Stammis-directeur Arjan Groen tegen mediapartner Heerhugowaard Centraal. "Normaal werkt hier zo'n twintig man. Nu zijn het er twee, en eigenlijk is dat nog teveel", verzucht hij. "Het is sinds de coronacrisis... nou ja, ik denk aan woorden die jullie niet kunnen schrijven. De omzet daalde met 90 tot 92 procent, maar de kosten lopen gewoon door. De overeenkomst met de GGD is essentieel voor ons. En het is een win-win situatie."

In de vijf banen tellende teststraat kunnen dagelijks tot zo'n 1.000 tests worden afgenomen. De overeenkomst met Stammis geldt voor een jaar. En dat maakt Arjan enerzijds erg blij, maar baart hem ook grote zorgen, want een jaar is wel lang. "Misschien maken ze er later wel een vaccinatiestraat van. Maar van mij mogen ze er al veel eerder weer uit. Want zo lang zij het druk hebben, hebben wij het niet druk."