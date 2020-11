Koeien genieten van architectuur

"De koeien moeten het idee hebben dat als ze binnen staan ze denken dat ze buiten in de wei lopen". Volgens boer André Schilder van de André Hoeve is dat de reden dat de architect zijn nieuwe stal aan alle kanten open gemaakt heeft.

NH/marc ruyg

De koeien van André kunnen dus altijd naar buiten kijken en hopelijk worden het daar 'blije koeien' van. De beesten kunnen het niet zeggen maar het verblijf in de nieuwe stal levert wel extra melk op. Dus wellicht is dat hun antwoord . Maar naast een 'mooie' stal is het ook een stikstofarme stal en dat is goed nieuws voor het milieu. Met subsidie van de provincie is er ook fors geïnvesteerd in moderne toepassingen om het boerenbedrijf milieuvriendelijker te maken.

NH/marc ruyg

Met een vernuftige vloer wordt urine en poep gescheiden waardoor het minder schadelijk is. In de monovergister wordt de mest bewerkt waardoor er uiteindelijk droge korrels overblijven die weer gebruikt worden in de stal. De koeien liggen er prinsheerlijk op, aldus André. Tijdens dat proces komt er warmte vrij die niet alleen de hele boerderij maar ook enkele omliggende woningen van warmte voorziet.

NH/marc ruyg

"We zijn een grondgebonden bedrijf, dus blijft alle mest die de koeien produceren op ons eigen land". In de nieuwe stal is meer ruimte dus is de veestapel uitgebreid. Een noodzaak, volgens de boer, om bij te blijven en om de boerderij ook in de tekomst rendabel te houden. En zo heeft ook zijn zoon een toekomst want hij zal strakjs de boerderij voortzetten.