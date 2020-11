Nieuwe kraan Tata Steel laat stalen platen in zee vallen na mislukken test

IJMUIDEN - Een flinke tegenvaller voor Tata Steel. De nieuwe kraan, die op 21 september aangekomen is in IJmuiden, is vrijdagavond beschadigd geraakt nadat een test met een proeflast mislukte. Stalen platen, die dienden als proeflast, zijn daarbij in zee gevallen.

Volgens woordvoerder van Tata Steel Robert Moens is het op dit moment nog niet duidelijk wat de oorzaak is, want de kraan zou dit gewicht wel aan moeten kunnen. "Het is een flinke tegenvaller waardoor het klaarmaken van de kraan veel vertraging oploopt." Om hoeveel vertraging het gaat, is op dit moment nog niet bekend. Eerder liep de aankomst van de nieuwe kraan uit Polen 2 weken vertraging op door de weersomstandigheden onderweg.

'9,5 ton staal op de bodem'

Een tipgever laat aan NH Nieuws weten dat er 9,5 ton staal op de zeebodem voor de kade ligt en dat schepen niet meer aan kunnen aanmeren aan een gedeelte van de kade. Woordvoerder Moens kan dit gewicht niet bevestigen: "Het gaat om verschillende stalen platen die in het water zijn gevallen. Op dit moment is de kade afgesloten om eerst alles veilig te stellen. Daarna zullen duikers het water in gaan en om te kijken hoe het opgelost moet worden. Misschien moet er een specialistisch bedrijf komen om de platen van de bodem te halen."

Doordat niet de hele kade gebruikt kan worden om te lossen is het volgens Tata woordvoerder Moens een logistieke uitdaging om alle vracht te lossen. "Alle vracht kan wel gelost worden omdat de andere kranen wel gewoon in werking zijn." De ingevoerde bron laat aan NH Nieuws weten dat er ook schepen moeten uitwijken naar Tata Steel Engeland. Dat zou betekenen dat er nog meer kosten ontstaan door de extra vaartijd en dat er extra vertraging wordt opgelopen. Woordvoerder Moens ontkent dat hier sprake van is.

Moens wil benadrukken dat het belangrijkste is dat er niemand gewond is geraakt. Het is nog onduidelijk hoe hoog de vertraging op zal lopen: "Dat is op dit moment koffiedik kijken."