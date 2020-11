Kaarsjes voor het raam in Amsterdam voor overleden dierbaren

Carla van der Elst van de Nieuwe Ooster vindt het jammer dat het lichtfeest niet zoals andere jaren zal plaatsvinden. "Zo'n avond geeft vaak troost aan nabestaanden. Zeker in deze tijd, nu mensen zich vaker geïsoleerd en eenzaam voelen, is het belangrijk om hier even bij stil te staan."

Naast het kaarsje van Janny ligt het boek dat Hans schreef over zijn leven en een foto van zijn lievelingsplek in Frankrijk. "Een deel van zijn as hebben we daar aan een beekje uitgestrooid. De stroom ging zo onder ons door, en daar ging hij naar de zonsondergang toe. Het was prachtig. Daar denk ik dan vanavond aan terug."

Steek jij vanavond ook een kaarsje aan voor iemand? Stuur dan je foto naar [email protected]