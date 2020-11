Desinfecteren van ziekenhuisbedden is van levensbelang.

Robots die stoom onder hoge druk spuiten om ziekenhuisbedden te ontsmetten. Zeker in tijden van corona blijkt eens te meer hoe belangrijk het is om zieke en kwetsbare mensen te beschermen. Weber Hospitality System bedacht een wasstraat om ook hypermoderne ziekenhuisbedden volautomatisch te reinigen.

NH/marc ruyg

Als het bed in de wasstraat is gezet, is het een kwestie van een knop activeren om de machine tot leven te wekken. Net als in een autowasstraat 'pakt' de machine het bed vast en zet het op de juiste plaats. Het matras verdwijnt naar boven en krijgt zijn eigen behandeling. Dan komen op commando de twee felblauwe robots in actie en spuiten onder hoge druk stoom op het bed. Het idee lijkt simpel maar er is jaren hard aan gewerkt om de volautomatische wasstraat te maken. En binnenkort rollen de eerste exemplaren uit de werkplaats van Weber in Zwaag. Het metaalbedrijf heeft een speciale afdeling opgezet die zich richt op de zorg, want de komende jaren verwacht men daar veel nieuwe ontwikkelingen.

NH/marc ruyg

Directeur Erik Sierkstra verteld vol trots hoe de machine werkt en welke problemen opgelost moesten worden. Wereldwijd is er belangstelling voor de beddenwasstraat uit Zwaag. "Het is heel mooi om te zien dat in een klein dorpje boven Amsterdam, dat niemand kent, dit soort machines gebouwd worden", aldus Sierkstra. Door de toenemende automatisering in de zorg worden ziekenhuisbedden steeds slimmer, maar de bestaande ontsmetting met water is niet goed voor de electronica. Daarom worden moderne bedden steeds vaker weer met de hand schoongemaakt. Er is dus behoefte aan een alternatieve reinigingsmethode. Volgens Weber is stoom onder hoge druk de oplossing.