Schaatser Hoogeveen blijft stug doortrainen

De inwoner van Heiloo blijft stug doortrainen. Donderdag schaatste Hoogeveen individueel 125 rondes op de ijsbaan van Haarlem. "Het ging best aardig. Ik had redelijke rondetijden. Alleen was het wel een saaie wedstrijd", aldus Hoogeveen.

Toch mist Jouke Hoogeveen de wedstrijden. Het is namelijk de manier om fit te worden. "Je gaat in een wedstrijd diep zonder dat je dat voelt. Als ik hier in mijn eentje volle bak moet gaan dan voel ik alle pijntjes. Je hebt hier niemand die ik er vanaf kan rijden. Alleen een paar kinderen, maar dat is geen uitdaging", vertelt Hoogeveen.