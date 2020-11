Spookstatenlid Gideon Everduim (DENK) zit thuis met burn-out en wordt vervangen

De afgelopen maanden was de Amsterdammer veelvuldig in het nieuws als onder meer organisator van anti-racismeprotesten. Maar tot frustratie van sommige collega-Statenleden bleef hij weg bij Provinciale Statenvergaderingen. Ondertussen kreeg hij wel gewoon zijn maandelijkse vergoeding van 1200 euro doorbetaald.

Commissaris van de Koning sprak Everduim vorige maand aan op zijn afwezigheid. Helpen deed het niet, want ook de vergadering erna schitterde de DENK-fractievoorzitter door afwezigheid.

Herstel

Op de vraag waarom Everduim al maandenlang veelvuldig afwezig is, en zich niet eerder liet vervangen, kon de DENK-woordvoerder niets zeggen. "Hij is de enige die daar antwoord op kan geven. Maar de uitkomst nu is dat hij moet herstellen. Hij moet pas op de plaats maken, en gezond worden. En daar gaat hij nu de tijd voor nemen."

Hij wordt vervangen door de nummer twee van de lijst: Süleyman Koyuncu. Of we Everduim nog terugzien in het Provinciehuis is onduidelijk. "Als je een burn-out hebt, zijn dat vragen waar je niet mee bezig bent. Dus daar valt nu niks over te zeggen", aldus de woordvoerder.