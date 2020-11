Dimitri en Laurens geven de Amsterdammers hun broodje terug

Chef-kok Laurens is een echte horecaman en blijft ondanks de zware coronatijden de horeca trouw. Koken aan huis voor grote gezelschappen zit er voorlopig niet in en de catering voor bedrijven is nu ook stukken minder. Met de broodjeszaak blijft er hopelijk genoeg brood op de plank voor de vrienden. Amsterdammers in 'Zuid' hebben er een adres bij voor een broodje.

Pak an doen

Noord- Hollanders zijn slim, innovatief en ondernemend. In het tv-programma Pak an doen kijken we hoe de nuchtere Noord- Hollander het aanpakt. We testen niet en spreken geen oordeel uit. We signaleren, kijken naar verscheidenheid en zoeken opmerkelijke initiatieven op. Wat is het geheim van succesvol zijn? En welke tips hebben ervaren ondernemers voor de beginners?

