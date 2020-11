Politie Amsterdam zoekt tiener na steekincident voor schoolplein in Nieuw-West

AMSTERDAM - Politie is op zoek naar een 14-jarige jongen die vanmiddag rond 14.30 uur een leeftijdsgenootje heeft neergestoken op de stoep voor het Calvijn College aan de Pieter Calandlaan.

De dader is op de vlucht geslagen en hij zou ook een jaar of 14 of 15 zijn.

De politie Amsterdam roept het publiek op om mee te zoeken naar deze jongen met Noord-Afrikaans uiterlijk. Hij is 1,60 meter lang en draagt een zwarte joggingbroek.

Het slachtoffer is met een steekwond overgebracht naar het ziekenhuis en is volgens de politie aanspreekbaar.