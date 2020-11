Hoornse partijen doen voorstellen om transparantie bij gemeente te verbeteren

Daaruit bleek dat gemeente Hoorn in 2019 opnieuw meer documenten geheim had verklaard. Waren het er in 2014 nog drie, vorig jaar waren het er 72. Daarbij zaten ook 37 vertrouwelijk stukken. "Een stuk kan vertrouwelijk zijn als het nog in de meningsvormende fase zit. Dit is bijvoorbeeld bij de begrotingsstukken het geval. Voordat het college hierover besluit, komt dit meerdere keren op de agenda. Pas bij de daadwerkelijke besluitvorming komt er een openbaar besluit", legde woordvoerder van de gemeente Marloes Hoorn uit over het verschil tussen vertrouwelijk en geheim.

Eerder stelden de partijen al vragen over de vele geheimhoudingen, waarbij er zorgen waren over de transparantie. En nu is er een brief gestuurd aan het college. "Wees transparant over geheimhouding, zet het duidelijk op de website, geef aan waarom en hoelang de geheimhouding geldt."