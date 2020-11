Geen Allerzielentocht in Monnickendam: "Uiterst triest voor de mensen"

MONNICKENDAM - Normaal gesproken is deze dag een bijzondere voor Nard Jansen. De voorzitter van het Middeleeuwse Genootschap Monnickendam is betrokken bij de organisatie van de Allerzielentocht, een tocht waarbij de doden die dit jaar zijn te betreuren worden herdacht. Door de geldende beperkingen kan de tocht vanavond niet doorgaan.

Hij vervolgt: "Als de tocht is geweest, dan ga ik normaal gesproken de volgende dag nog even langs. Je hoort dan altijd dat de mensen bij wie we voor de deur hebben gestaan nog erg onder de indruk zijn."

"Die tocht duurt normaal gesproken ongeveer drie kwartier. We staan dan stil bij de huizen waar mensen zijn overleden", zegt Jansen. Dit jaar zou de vijftiende editie van de tocht zijn geweest, waarbij ook een dodendans wordt opgevoerd. "Het is uiterst triest voor de mensen dat we het dit jaar niet door konden laten gaan."

Toen vorige week de beslissing viel dat de tocht niet door zou gaan, was dat wel even moeilijk. "Nét in het jaar waarin aan het gedenken van de doden een extra behoefte bestaat, kan de tocht niet doorgaan vanwege de strenge coronamaatregelen", schreef de organisatie. "Graag hadden we de buurt- en stadsgenoten die dit jaar overleden zijn, waarvan enkelen ook aan het vermaledijde coronavirus, in gedachten willen eren."

Lichtje branden

Jansen sprak vanochtend met een vrouw die dit jaar haar vader verloren is. "In plaats van het gedenken rondom de Allerzielentocht heeft ze gisteren op kleine schaal familie ontvangen. Ze brandt verder een lichtje naast de foto van haar vader. Dat is ook een manier van gedenken", zegt Jansen.

In de Purmerendse Taborkerk is gisteren het traditionele Allerzielenconcert online gehouden. Tijdens eerdere allerzielenconcerten konden nabestaanden een kaars branden voor een overledene, dat kon nu niet. "We branden nu zelf een kaarsje, nadat de naam van de overleden persoon is genoemd", vertelde mede-organisator Wouter van Waardt aan RTV Purmerend.