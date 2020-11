Unieke brillen met de hand gemaakt

Zijn leven lang heeft Pieter Germeraad gewerkt in het brillenvak. En ook nu zijn pensioen nadert blijft hij op straat naar mensen kijken die een bril dragen. En dat doet hij met een kritische blik want vaak kan het beter. En de mooiste brillen maakt hij natuurlijk zelf en helemaal met de hand op maat.

Pieter had een winkel, gaf advies en bestierde ook een groothandel in brillenglazen. Hij heeft er als zelfstandig ondernemer een fijne boterham mee verdiend, en ging zelden met tegenzin naar zijn werk. Maar dat is voorbij want vanaf nu werkt hij thuis en daar maakt hij handgemaakte brillen.

Voor een doorsnee bril hoef je niet naar Purmerend want Pieter maakt alleen maar unieke exemplaren. Bijvoorbeeld een montuur van gerecyclede snijplanken of bamboe. Maar het mooiste materiaal vindt hij buffelhoorn. Inderdaad, een natuurproduct maar deze Indiase buffels zijn gewoon door ouderdom gestorven en dan blijven de horens over.

In de werkplaats ronkt de freesmachine die het gewenste montuur uitsnijdt. Maar dan begint het echte monnikenwerk van vijlen, schuren, weer vijlen en heel veel schuren. Net zolang totdat het materiaal glad en zijdeachtig aanvoelt. Een werkje waar je heel 'zen' van wordt.