Zoë stemt op Biden: "Nog 4 jaar Trump is rampzalig voor iedereen"

AMSTERDAM - Zoë Harriford uit Amsterdam is één van de ruim 40.000 Amerikanen in Nederland die mocht stemmen voor de presidentsverkiezingen in de VS. Een keuze maken was eenvoudig voor de 18-jarige, die dit jaar dus voor het eerst naar de stembus mocht. "Ik heb op Biden gestemd. Hij kan wat doen aan discriminatie van zwarte mensen, het coronavirus aanpakken en de democratie beschermen. Nog vier jaar Trump is rampzalig voor de VS, maar ook voor de wereld."

Zoë heeft net haar diploma behaald aan de internationale school in Amstelveen. Op school ging het vaak over de Amerikaanse politiek. "Bijna elke dag verbaasden we ons weer over wat Trump nu weer gedaan had. Ik had een vriendin op school van wie de ouders 4 jaar geleden Trump hadden gestemd. Ik vond dat zo raar. Gelukkig hoorde ik van haar dat ze nu op Biden hebben gestemd." Nu Zoë klaar is met de school in Amstelveen wil ze graag politicologie gaan studeren in de Verenigde Staten, maar vanwege de corona is dat nu nog niet mogelijk. Ze studeert nu wel al online.

Haar moeder Erika, die zelf werkzaam is op de internationale school in Amstelveen, ziet mogelijk wel een rol voor haar dochter in de Amerikaanse politiek in de toekomst. "Ze is in Nederland met een prima politiek systeem opgegroeid. Ze verenigt blank en zwart in zich. Ze heeft een Amerikaanse moeder en een Australische vader. Ze is politiek gestresseerd en heeft heel veel te bieden. Nu zijn het twee oude mannen die gaan voor het presidentschap. Het is tijd voor verjonging. Nu is het nog Biden of Trump, maar in de toekomst is het misschien wel Zoë for president."