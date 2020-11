Mentale problemen houden Gregory van der Wiel aan de kant

Van der Wiel werkt in Waalwijk aan zijn rentree als prof, maar mentale problemen zitten hem dwars. De 46-voudig international geeft in een openhartig verhaal op zijn website uitleg. "Al meer dan een jaar heb ik te maken met paniekaanvallen en angstgevoelens, iets wat begon toen ik thuis in LA aan het chillen was. Op dat moment wist ik niet wat er met me aan de hand was en dacht ik dat ik een hartaanval had."