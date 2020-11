Wielrenner Julius van den Berg langer bij EF Pro Cycling

Dat laat zijn management van SEG Cycling weten op Twitter. In 2018 maakt de inwoner van Amsterdam de overstap naar EF Pro Cycling.

Momenteel is de wielrenner actief in de Vuelta. Dat is voor Van den Berg zijn eerste grote ronde die hij rijdt. In 2018 won hij de Ronde van Noord-Holland en werd hij Nederlands kampioen bij de beloften.