Ajax-directeur Marc Overmars: "Bruins Slot keek anders naar voetbal"

"Ook al was Tonny al enige tijd ziek, we zijn bij de club toch erg geschokt nu hij overleden is. Hij was zeer geliefd bij ons allemaal hier bij Ajax", zegt Overmars op de website van Ajax. Bruins Slot maakte furore als assistent-trainer van Johan Cruijff bij FC Barcelona. Later stond hij Ronald Koeman bij, bij clubs als Ajax en PSV.

Volgens Overmars had Bruins Slot "een Cruijffiaanse inslag van denken". "Iedereen die het over Tonny had, had het over voetbal. Hij keek anders naar voetbal dan de meeste mensen om ons heen, refereerde vaak aan zijn jaren met Cruijff", aldus Overmars. "Door die jaren gaf hij een andere inkijk in scouting en analyses. Wij leerden veel van hem. Dat maakte hem uniek. Voor elke trainer met wie hij bij Ajax heeft gewerkt, zette hij zich vol in. Alles voor het succes van ons eerste elftal; Tonny gaf tot op de kleinste details aanwijzingen en tips. We zullen hem missen."

Bruins Slot wordt vrijdag in familiekring gecremeerd.