Bondscoach Ronald Koeman: Bruins Slot echte voetbalman, bovenal prachtig mens

"Ik leerde Tonny goed kennen toen we in Barcelona prachtige successen behaalden, Tonny als assistent van Johan, ik als speler. In mijn trainerscarrière heb ik het voorrecht gehad om Tonny als trouwe en uiterst kundige trainer naast me te hebben bij Ajax, Benfica, PSV, Valencia en AZ. Heel veel sterkte Lucienne, kinderen en kleinkinderen. Rust zacht, mijn vriend", aldus Koeman, die er een foto bij plaatste waarop hij samen met Bruins Slot in Camp Nou staat.