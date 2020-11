Je kunt vanaf vandaag solliciteren als burgemeester van Alkmaar

ALKMAAR - De vacature van burgemeester van Alkmaar is sinds vandaag online: iedereen is vrij om te solliteren naar de functie, al moet je wel aan behoorlijk wat eisen voldoen om per juni 2021 burgervader te zijn van 109.436 inwoners.

Zo dien je volgens de zogeheten profielschets politieke of bestuurdelijke ervaring te hebben opgedaan in gemeenten die vergelijkbaar zijn in bijvoorbeeld regionale complexiteit met Alkmaar.

Emile Roemer is op dit moment plaatsvervangend burgemeester, tot de nieuwe volgend jaar wordt aangesteld.

Voorkeuren Alkmaarders

In een online enquete van de gemeente Alkmaar hebben inwoners hun voorkeuren al uitgesproken, meldde mediapartner Alkmaar Centraal eerder al.

Nadat de gemeente de profielschets opstelde, konden inwoners via een online enquête aangeven wat zijn of haar belangrijkste focuspunten en eigenschappen moeten zijn. Zo wilde de meerderheid (van de 1.024 respondenten) dat de burgemeester zichtbaar en aanspreekbaar is.

De top 5 van eigenschappen van de toekomstige burgemeester bestond verder uit verbindend, boven de partijen staan, integer en daadkrachtig en standvastig. Een aantal gebruikte eigen woorden als 'sociaal'en 'vergroenend' of liet weten graag een vrouw als burgemeester te zien.

Deelnemers konden ook een eigen focuspunt formuleren. Er ruim bovenuit stak de behoefte aan focus op huisvesting. Een aantal uitte de wens om een echte Alkmaarder aan het roer.

Jongeren

Jongeren zien graag een Alkmaarse burgemeester met focus op voorzieningen voor hun doelgroep, ondernemers willen graag vooral focus op economie en bedrijfsleven en instellingen wijzen op cultuur. Ouderen zien graag vooral daadkracht en standvastigheid.

Bij beide vraagstukken is Ben Bijl twee keer genoemd in de geschreven reacties. Bijl is als enige BAS-raadslid over, omdat fractievoorzitter Willem Peters hem verliet. Moet gezegd worden dat de vier reacties binnen ongeveer een half uur waren ingevoerd.

Ook Bertje Doperwtje werd voorgedragen. "Die staat voor iedereen en niet voor degene met het meeste geld", aldus een reactie.