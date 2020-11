Coronateststraat geopend in Heerhugowaard: goed voor 1.000 tests per dag

HEERHUGOWAARD - Wie zichzelf wil laten testen op corona, kan vanaf vandaag ook terecht bij de teststraat aan de Delta 10 in Heerhugowaard. Dagelijks kunnen er in de teststraat maximaal duizend tests worden afgenomen.

Heerhugowaard is na Zwaag, Texel, Den Helder en Alkmaar de vijfde plaats in Noord-Holland Noord met een teststraat. De GGD hoopt daarmee de wachttijd voor een afspraak te verkorten.

De teststraat is geopend in het bedrijfspand van Stammis Horecaverhuur. Over twee weken gaat er ook een teststraat open in Opmeer. Daar kunnen 800 mensen per dag terecht.