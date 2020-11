Helse treinrit: jongen (18) bedreigd en beroofd in intercity van Alkmaar naar Schagen

ALKMAAR - Een jongen van achttien is afgelopen weekend in de trein van Alkmaar-Noord naar Schagen door drie jongens bedreigd en beroofd. Uiteindelijk moest de jongen zijn Airpods (draadloze muziekoordopjes) inleveren.

De jongen stapte zaterdagavond rond 19.00 uur op Alkmaar-Noord in de intercity naar Den Helder. Tegelijkertijd stapten de drie jongens in. Een van het ging bij het slachtoffer zitten en dreigde geweld te gebruiken als hij zijn Airpods niet af zou geven.

Het slachtoffer gaf ze en 'mocht' uitstappen in Schagen. De daders reden verder in de richting Anna Paulowna – Den Helder, meldt de politie. Zij zijn nog steeds voortvluchtig.

Conducteurs

De NS laat aan NH Nieuws weten dat de conducteurs mogelijk aan de andere kant van de trein aan het werk waren. "Er zijn wel camerabeelden veiliggesteld voor het politieonderzoek", aldus een woordvoerder.

Omdat sinds de coronacrisis het minder druk is in de treinen en de hulpverlening ook met meer afstand moet, kan je, als je je onveilig voelt tijdens je treinreis, een Whatsapp-berichtje of sms sturen naar de meldkamer.

"We vinden het uitermate vervelend dat dit is gebeurd en hopen dat de daders worden gevonden en gestraft", aldus de woordvoerder. De politie vraag getuigen zich te melden.