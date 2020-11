KLM'ers willen met petitie druk zetten op pilotenbond en FNV

SCHIPHOL - Een groep KLM'ers, die zich verenigd heeft onder de naam Lijst 14, is een petitie gestart om de vakbonden zo snel mogelijk voor de staatssteun te laten tekenen. De groep zegt het KLM-personeel te willen vertegenwoordigen dat niet lid is van een vakbond en daardoor onvoldoende gehoord wordt. Zonder de handtekeningen van alle vakbonden krijgt KLM geen miljardenlening meer van de overheid.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Lijst 14 is een afsplitsing van de VKP, de Vereninging van KLM Professionals, een vakbond voor hoger KLM-personeel. De groep is zelf geen vakbond of partij in de onderhandelingen met KLM, maar vindt dat de medewerkers die geen bondslid zijn hun stemgeluid moeten kunnen laten horen. Met de petitie, die inmiddels 3.700 keer is getekend, willen zij de dwarsliggende vakbonden en KLM laten weten dat er akkoord moét worden gegaan voor staatssteun. "Veel collega's hebben eerder dan gepland het bedrijf verlaten of verkeren in grote onzekerheid", zegt Frank van der Werff van Lijst 14.

Gestopt met overmaken

Pilotenbond VNV en vakbond FNV zijn nog altijd niet akkoord met de langere looptijd voor het inleveren van loon, in ruil voor de staatssteun. VNV beweegt inmiddels wel meer naar de eisen van minister Hoekstra van Financiën toe, maar hun handtekening ontbreekt nog op de clausule die zaterdag al bij het ministerie ingeleverd had moeten worden. Hoekstra is gestopt met het overmaken van de miljardenlening, waardoor KLM niet lang levensvatbaar kan zijn.

Op Radio 1 liet VNV-voorzitter Schmid vanochtend weten in te kunnen stemmen met een loonmatiging voor vijf jaar, maar wil zeker weten dat hij niet iets voor onbepaalde tijd tekent. VNV vindt de voorwaarden nog te onduidelijk.

Hoop

Lijst 14 laat NH Nieuws weten te hopen dat de petitie niet meer nodig zal zijn en dat de impasse tussen de bonden en het ministerie snel wordt opgelost. "Als dit niet het geval is, dan weet onze petitie op enig moment haar weg te vinden naar de partijen die bij deze impasse betrokken zijn", aldus Van Der Werff.