Fietsster (17) overleden in Anna Paulowna, oorzaak nog onduidelijk

ANNA PAULOWNA - Een 17-jarige fietsster die gisteravond zwaargewond op straat in Anna Paulowna door omstanders werd aangetroffen, is overleden.

Dat bevestigt een politiewoordvoerder tegenover NH Nieuws. Nadat het meisje gisteren rond 21.15 uur werd aangetroffen aan De Verwachting is ze gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Dat heeft niet mogen baten.

'Geen misdrijf'

De politie tast nog in het duister over wat er precies is gebeurd, maar gaat er niet van uit dat het meisje slachtoffer is geworden van een misdrijf.

"Het meest waarschijnlijke scenario is dat ze onwel is geworden", aldus de woordvoerder. Ook een eenzijdig fietsongeluk behoort tot de scenario's.