Amstelveense horecaondernemers protesteren tegen coronabeleid: 'Afstel kosten 2021'

De Amstelveense ondernemers hebben in een brandbrief aan de gemeente hun zorgen geuit. Om het hoofd boven water te kunnen houden, vragen zij hierin onder andere om kwijtschelding van de onroerendzaakbelasting en andere heffingen. "We willen afstel voor heel 2021", zegt Kroone. Ook vragen ze om een tegemoetkoming in de gemaakte kosten voor de coronamaatregelen.

"Normaal gesproken ben je op de werkvloer, achter de schermen, en nu is er gewoon niks", vertelt restaurant eigenaar Teun van Nieuwenhuijsen, "Helemaal omdat het al de tweede golf is. In de eerste golf zetten we met allen de schouders eronder, de boel opfrissen waar mogelijk, maar nu is het echt dood."

Het zijn moeilijke tijden voor horecaondernemers: zij bevinden zich al maandenlang in een lastig parket, vanwege de coronamaatregelen. Voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Amstelland Daan Kroone zegt dat de ondernemers zich veel zorgen maken. "Het zit niet in onze genen om te gaan protesteren, maar we kunnen nu niet anders. De perspectieven blijven uit."

In de brief wordt alvast vooruit gekeken naar de periode dat de maatregelen weer versoepeld mogen worden. Zo willen de ondernemers graag mogelijkheden voor winterterrassen en willen ze graag duidelijke afspraken rond de handhaving door de boa’s. "Boa’s lagen soms in de bosjes of stonden achter bomen. Dat vind ik te ver gaan", zegt Kroone.

De ondernemers richten zich in het bijzonder tot de gemeente, omdat die zich altijd heeft getoond als een meedenkende gesprekspartner. Ze gaan met het college van burgemeesters en wethouders (B en W) in gesprek om te kijken wat de gemeente Amstelveen tijdens en na de coronacrisis voor hen kan betekenen. De brandbrief was een voorschot op dat gesprek.

Burgemeester Tjapko Poppens kon voor het gesprek niet direct toezeggingen doen over financiële tegemoetkomingen. "Ik wil niet alleen in gesprek met de horeca en de gemeente, maar er zijn wel heel veel afhaalmogelijkheden. Dus ik wil alle inwoners oproepen van Amstelveen en ook daarbuiten. Help je locale horeca en zorg dat je afhaalt. We zullen straks kijken wat de wensen zijn van de horeca en of we daar lokaal iets in kunnen betekenen."

Demonstratie

De demonstratie is volledig volgens de RIVM-richtlijnen verlopen, zegt Kroone. "We hebben een team samengesteld dat toezicht houdt. Ook zijn de ondernemers opgeroepen zich aan de maatregelen te houden en zijn er kruisjes op de grond geplaatst, zodat mensen weten waar ze moeten staan."

Verder hoopt Kroone dat de horecaondernemingen nog voor het eind van het jaar open kunnen gaan, al houdt hij een slag om de arm. "Ik heb er een hard hoofd in."

NH Nieuws deed live verslag van het protest, dat hier terug te zien is: