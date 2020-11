Vermaarde Ajax-scout Bruins Slot overleden

In 1985 was hij gedurend vijf wedstrijden interim-trainer van Ajax, nadat hoofdtrainer Aad de Mos was ontslagen. Met Bruins Slot als eindverantwoordelijke op de bank veroverden de Amsterdammers de landstitel. In 2005 zat hij met interim-coach Ruud Krol nogmaals bij Ajax op de bank toen Ronald Koeman net ontslag had genomen.

Bruins Slot gold als een van de meest gerenommeerde scouts van Nederland. In de jaren 90 was hij jarenlang de assistent van trainer Johan Cruijff bij FC Barcelona, waarmee hij de Europacup II (1989) en de Europacup I (1992) wist te winnen. Ook Ronald Koeman werkte nauw samen met Bruins Slot bij Ajax, Benfica, PSV en AZ.

Bruins Slot was nog altijd als scout/analist verbonden aan Ajax.