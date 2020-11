Scholen aan Zee hangt vlag halfstok als eerbetoon aan vermoorde Franse leraar

Minister Ingrid van Engelshoven suggereerde in de oproep dat het herdenken van de Franse leraar op verschillende manieren kon: met een vlag halfstok of een minuut stilte, maar ook door het er onderling met de leraren en leerlingen erover te hebben.

Judith Dekker, docent maatschappijleraar van Scholen aan Zee, stond eerder al stil bij de dood van de Samuel Paty. Ze ging met twee bossen bloemen naar het monument 'De Schreeuw' in het Amsterdamse Oosterpark: een bos van de school en een namens de vakgroep maatschappijleer.

Ook nu vindt ze het belangrijk dat de school aandacht besteedt aan Paty's dood: "Ik geef natuurlijk zelf les over persvrijheid en de grondwet en dan kan het ook wel eens vlammen. Dan gaat het niet alleen om onderwerpen als cartoons, maar ook bij zaken als abortus, euthanasie en Zwarte Piet. Door de vlag halfstok te hangen, staan de leerlingen er weer bij stil over wat er is gebeurd. Bovendien is het als leraren toch: een voor allen, allen voor een."