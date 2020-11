DFDS haalt ferry uit de vaart vanwege corona aan boord, schip krijgt 'deep clean'

"Eén van onze klanten had covid", vertelt een medewerker van het Deense bedrijf aan NH Nieuws. Of het om een passagier tussen IJmuiden en Newcastle of tussen Newcastle en IJmuiden ging, is niet bekendgemaakt.

Bemanning getest

Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt de volledige bemanning van de betreffende veerboot getest. Hoe lang dat gaat duren, is niet bekend. In de tussentijd krijgt het schip een 'deep clean', wat betekent dat het schip minutieus wordt gedesinfecteerd, laat een woordvoerder weten.