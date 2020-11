Alleen Huntelaar wees Ajax de goede weg in Denemarken

Huntelaar is dinsdag op de dag af 37 jaar en 83 dagen oud als Ajax op bezoek gaat bij het Deense FC Midtjylland voor de derde groepswedstrijd van de Champions League. Mocht hij scoren, dan mag hij zich de oudste Nederlandse doelpuntenmaker ooit in de Champions League noemen. Dat is nu nog Dennis Bergkamp, die 36 jaar en 127 dagen oud was toen hij voor Arsenal tegen FC Thun scoorde.

Ajax is al tien uitduels in de groepsfase van de Champions League ongeslagen, na de nederlaag van 3-1 tegen Paris Saint-Germain op 25 november 2014. De recordkampioen van Nederland heeft nog twee doelpunten nodig voor een zevenhonderdste treffer in een Europees toernooi. De club uit Amsterdam kan die mijlpaal als zesde team bereiken, na Real Madrid (1158 doelpunten), FC Barcelona (1127), FC Bayern München (982), Juventus (814) en Liverpool (718).

Ajax en Midtjylland troffen elkaar nooit eerder in een Europese competitie. Rafael van de Vaart en Rasmus Kristensen speelden voor beide clubs. Ajax haalde Viktor Fischer weg uit de jeugd van Midtjylland, dat afgelopen seizoen voor de derde keer de Deense landstitel veroverde. Midtjylland ontstond elf jaar geleden uit een fusie tussen Herning Fremad en Ikast FS en speelt nu tien jaar op het hoogste niveau van Denemarken.