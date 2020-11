AZ-doelman Bizot mist de boost van de supporters: "Moeilijke omschakeling"

"Ik ben blij met deze overwinning", kijkt Marco Bizot in het spelershome van AZ terug naar de winst van zondagavond op RKC. En voor de goalie was het de eerste keer dat hij geen doelpunt tegen kreeg dit seizoen. "Dat is zeker lekker, maar de drie punten zijn belangrijker."

Bizot kende vorig seizoen een uitstekend jaar. De doelman werd wekelijks bejubeld voor z'n optredens, dit seizoen loopt het minder. Van een rode kaart tegen Sparta tot aan matige reddingen. "Het is een rare periode en ik mis de sfeer in de interactie met de supporters."

Focus

"Ik vind het een moeilijke omschakeling, want het lijken nu net oefenwedstrijden", verklaart Bizot zijn mindere vorm. "Nu moest ik uit andere zaken de boost halen. M'n voorbereiding is daardoor anders geworden. Bijvoorbeeld via muziek probeer de juiste focus nu te krijgen. Al met al is het een leerzame periode."

Bekijk de video voor het hele gesprek met doelman Marco Bizot.