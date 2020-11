Opgeluchte AZ-trainer Slot wil winst op RKC niet groter maken dan het is: "Heel normaal"

ALKMAAR - Blij was Arne Slot zeker met de 3-0 winst op RKC zondagavond. Maar de AZ-trainer beseft ook dat de Alkmaarders nog ver weg staan van de koplopers in de eredivisie. "Het is heel normaal dat AZ thuis van RKC wint, dus laten we het niet groter maken dan het is."

"De 2-0 kwam op een moment dat de tegenstander er geen geloof meer in had", blikt Arne Slot terug op de eerste overwinning van het seizoen. De Alkmaarders speelden de vorige vijf duels allemaal gelijk. "Uiteraard is het dan een opluchting als je vijf keer niet hebt gewonnen."

Corona

AZ speelde in dezelfde samenstelling als afgelopen donderdag tegen Rijeka voor de Europa League. Alleen nu was de dug-out voorzien van veel spelers die weer negatief hadden getest. Zo keerden Myron Boadu, Ferdy Druijf, Timo Letschert en Tijjani Reijnders terug na hun coronabesmettingen. "Blij in eerste instantie voor die jongens zelf, want het was best een lastige periode voor hen."