Zoekactie naar vermiste supper tussen Noordwijk en Zandvoort

NOORDWIJK - Tussen Noordwijk en Zandvoort is vanmiddag rond 16.45 uur een zoekactie gestart nadat een watersporter in moeilijkheden raakte. Omroep West meldt dat de supper rond 20.00 in goede gezondheid is aangetroffen.

Om 16.45 uur werd er meteen groot alarm geslagen. De KRNM, reddingsbrigades, kustwacht en politie zoeken op het strand, in het water en vanuit de lucht met een helikopter.

Volgens de Zandvoortse Reddingsbrigade is er nog niet veel bekend en wordt er nog hard gezocht: "Wij hebben op dit moment een auto heen en weer rijden over het strand tussen Zandvoort en Noordwijk. De KNRM en Kustwacht zijn met boten aan het zoeken."

De supper raakte vanmiddag ter hoogte van de Zeereep in Noordwijk in de problemen. Het zou om een geoefende watersporter gaan die zelf de kust van Zandvoort heeft weten te bereiken.

"Hij is in goede gezondheid en met het openbaar vervoer weer terug naar Noordwijk", vertelt een medewerker van het KNRM station in Noordwijk aan Omroep West. "De mensen aan de kant hadden het dus goed gezien dat er iemand op het water was, alleen niet dat hij doorging richting Zandvoort. Maar hij is gelukkig in goede gezondheid aangetroffen en wij hebben een goede oefening gehad."