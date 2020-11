Eenzaamheid door corona: inloophuis in Poelenburg krijgt meer mensen over de vloer

ZAANDAM - Koffie drinken, ergens aan knutselen of alleen een praatje maken. Voor de vaste bezoekers van Inloophuis 1 is Samen in het Zaanse Poelenburg kon dat maandenlang niet. Sinds vorige week is het inloophuis weer te bezoeken voor mensen die last hebben van eenzaamheid. "We hebben het drukker dan dat we het ooit gehad hebben", zegt coördinator Herbert de Visser.