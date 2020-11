Illegaal Halloweenfeest beëindigd in Purmerend

PURMEREND - Politie en handhaving hebben vanochtend rond 9.00 uur een einde gemaakt aan een illegaal feest op de Purmerdijk. Het feestje stond in het teken van Halloween.

Binnen waren ruim 40 personen aanwezig. Tegen de organisator wordt proces-verbaal opgemaakt. Het is volgens Regio Purmerend onbekend of er meer boetes zijn uitgedeeld.

Eerder vannacht werden er een feesten beëindigd in een vakantiehuisje in Halfweg, Hoofddorp en Amsterdam. Hierbij kregen verschillende feestgangers een boete. Ook heeft de politie naar eigen zeggen een halloweenfeest voorkomen in Weesp, waar tientallen feestgangers opzoek waren naar de locatie.