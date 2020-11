Wim Jonk ziet FC Volendam 'volwassen' winnen

VOLENDAM - Het was nou niet dat de vonken er vanaf spatten bij FC Volendam. Maar met de 2-0 overwinning op FC Eindhoven voert de ploeg van trainer Wim Jonk de druk wel op bij de top van de competitie. Volgende week wacht de kraker in Doetinchem tegen De Graafschap.

Van den Ven

Micky van de Ven keerde tegen FC Eindhoven terug in de basis. Hij speelde in de uitwedstrijd tegen Telstar op 30 augustus zijn laatste duel en hield het zondag zonder problemen 69 minuten vol. "Ik was best wel zenuwachtig voor deze wedstrijd", geeft de centrale verdediger toe na afloop. "Het voelt best raar om na tweeënhalve maand weer minuten te gaan maken, maar voor mijn gevoel ging het prima."

Tekst gaat verder onder de video