Lukt koophuis in Amsterdam of Haarlem niet? Hier vind je een betaalbare woning

HOORN - De huizenprijzen in de grote steden schieten momenteel door het dak, ondanks de coronacrisis. En dat terwijl er in de metropoolregio heel veel andere aantrekkelijke plekken zijn, zoals bijvoorbeeld Hoorn. En wie kan het nou beter promoten dan de wethouder wonen?

De komende jaren worden er in Hoorn 10.000 woningen bijgebouwd. De huizenprijzen liggen daar aanzienlijk lager dan in de grote steden. "Het komt neer op 3.000 euro per vierkante meter", aldus de wethouder. De ontwikkeling van het stadsstrand en de binnenstad staan ook nog op het programma en daarmee hoopt de wethouder Marjon van der Ven veel mensen die kant op te trekken.



Of het de wethouder lukt om de Amsterdammers te overtuigen naar Hoorn te verhuizen? Dat zie je in deze video: