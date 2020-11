Voedselbank Aalsmeer heeft het zwaar en doet beroep op samenleving

Bij het uitgiftepunt in Aalsmeer is het akelig leeg. Met name verse groenten en fruit ontbreken steeds vaker in de donaties die de voedselbank krijgt. "Heel veel leveranciers, zoals restaurants vielen in de coronatijd af. Wat je ook ziet, en dat heeft eigenlijk niet zoveel met corona te maken, dat supermarkten steeds meer op voedselverspilling zitten. (...) Waar ze het vroeger aan ons gaven verkopen ze het nu met korting."

Donaties

Voedselbanken mogen zelf geen inkopen doen. Daarom zijn donaties zo enorm belangrijk voor de club. "Wij kopen in principe geen voedsel en verdelen gewoon eerlijk wat we binnenkrijgen. Dat wordt eigenlijk steeds minder."