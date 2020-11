FC Volendam ontdoet zich ook van FC Eindhoven

Het duurde even tot de wedstrijd op gang kwam. FC Volendam had wel het betere van het spel maar veel gevaar leverde dat niet op. De eerste gote kans was in de 21e minuut voor Micky van de Ven. De verdediger, die na een voetblessure voor het eerst in twee maanden weer in de basis stond, kon de bal uit een corner van dichtbij binnentikken. Hij stuitte op keeper Ruud Swinkels.

Fraaie goal Doodeman

Vijf minuten later was het wel raak voor Het Nieuwe Oranje. Nick Doodeman krulde de bal vanaf de rechterkant op fraaie wijze met zijn linkerbeen in de verre hoek: 1-0. In de 35e minuut verdubbelde aanvoerder Boy Deul de score door een strafschop feilloos binnen te schieten. Scheidsrechter Cantineau had de bal op de stip gelegd nadat Bart Biemans de Italiaanse spits Samuele Mulattieri had aangetikt.