‘Streetview’ op papier: nieuwe Westzijderol in de maak in Zaandam

ZAANDAM - De Historische Vereniging Zaandam maakt goede stappen in de richting van een vernieuwde versie van de Westzijderol. Dat is een grote tekening uit de 18e eeuw met daarop de volledige Westzijde, een straat in Zaandam, afgebeeld. Je zou het kunnen vergelijken met een vroege variant van Google Streetview. De laatste tijd zijn er veel tekenaars die zich aanmelden om ook huizen vast te leggen.

‘Streetview’ op papier: nieuwe Westzijderol in de maak - NH Nieuws

"De historie van de Zaanstreek vind ik boeiend en sinds de coronaperiode ben ik weer gaan tekenen. Het is erg leuk om dat te kunnen combineren", zegt Eelco Aartsen. Hij is een van de vierentwintig tekenaars die aan dit project meedoen. Eerder legde hij het ING-gebouw aan het begin van de Westzijde vast en nu is hij bezig met nummer 208. Tekst loopt door onder de tekening

Eelco Aartsen

Veranderingen "Ik vind het leuk om te zien dat er nog veel bestaat van wat je op de oude Westzijderol ziet, maar dat er ook veel verandert", zegt Aartsen. "De Verkadefabriek bijvoorbeeld zie je nog niet op de oude rol. Of dit huisje dat ik nu teken. Het linkerdeel lijkt origineel, maar is in feite nieuw. Die stond dus niet op de oude Westzijderol. Straks wel." Paul Vreeken van de Historische Vereniging Zaandam zegt dat dit project twee jaar geleden begonnen is. Pas de laatste tijd gaat het hard met tekenaars die zich aanmelden en ook huizen willen vastleggen. Verschillende formaten Het gaat niet lukken om alle tekeningen die nu gemaakt worden aan elkaar te verbinden, zoals dat wel is gedaan bij de oude Westzijderol. Dat heeft ook te maken met de verschillende formaten waarop de tekenaars hun werk afleveren. De nieuwe tekeningen komen tijdens de Open Monumentendagen naast de oude te liggen, zodat bezoekers ze kunnen vergelijken. Naast de lol die Aartsen beleeft aan het schetsen en tekenen van de huizen vindt hij het belangrijk dat dit soort documenten bestaan. "Het lijkt me leuk als er over 200 jaar weer zo’n tekening gemaakt wordt. Helaas zal ik dat niet meemaken, haha."

NH Nieuws