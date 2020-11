Recreatiegebied Spaarnwoude 50 jaar: barbecue in de zomer, natuur in de winter

SPAARNWOUDE - De grasvelden van recreatiegebied Spaarnwoude behoren in de zomer tot de drukbezochtste plekken van ons land. Miljoenen bezoekers vinden er een plek in de zon om te barbecueën, te luieren en te spelen. Maar vossen zijn er ook thuis, net als uilen en marters. Boswachter Theo Mulder is trots dat de plek waar 50 jaar geleden de eerste boom werd geplant, nu niet alleen een plek is waar mensen vertier vinden, maar ook een volwassen natuurgebied geworden is.

Als boswachter en handhaver bezoekt hij alle uithoeken van zijn gebied. De ene keer kan hij volop genieten van de natuur en neemt hij schoolklassen mee om te laten zien hoe vlinders leven en wat paddestoelen zijn, de andere keer moet hij optreden bij de wat meer grootstedelijke natuurgenieters: mensen die afval van hun wietplantage willen dumpen. Vandaag staat volop in het teken van natuur: we gaan op zoek naar het bokje.

"Bijzonder toch dat sommige bomen nu al helemaal kaal zijn en andere nog volop in blad zitten. Zelfs tussen bomen van dezelfde soort zitten grote verschillen. Blijkbaar is het net als bij mensen; de één wordt vroeger kaal dan de andere", zegt Theo.

Sommige van de oudste bomen van het recreatiegebied zijn populieren die hoog uittorenen boven de essen en elzen die later zijn gepland. Boswachter Theo loopt door het bos net iets ten noorden van Halfweg. Het is het oudste deel van het recreatiegebied dat ook nog een bebost stuk kent bij Velsen en zich zelfs uitstrekt tot bij Hoofddorp.

In een weilandje buiten het bosgebied zijn langs een sloot natuurvriendelijke oevers gemaakt. "We hebben hier de rand van de sloot en de eerste paar meters land afgegraven zodat de oever minder steil en een stuk natter geworden is. We maaien dat ook ieder jaar, zodat kruiden en planten er niet worden verdrongen door struiken en riet."

Snackbar

Een vogel schiet uit het riet en gaat er zigzaggend door de lucht vandoor: "Dat is dus een watersnip, geen bokje." De twee vogels lijken enorm op elkaar. Het bokje is wat kleiner dan de watersnip, heeft een kortere snavel en vliegt stil op als hij wordt verstoord. Bovendien landt hij na verstoring meestal weer na enige tientallen meters in het moeras, terwijl de watersnip ervan doorgaat.