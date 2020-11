Spoedzoekers blij met 3.000 nieuwe flexwoningen: "Anders stond ik op straat"

"Het is niet groot, maar het is in ieder geval iets", vertelt de 24-jarige Teslime Bodur over haar flexwoning in Purmerend. De wachttijd voor sociale huurwoningen is lang. Ook in Purmerend, waar jong en oud wil blijven wonen, is dit woningtekort groot.



"We hebben helaas geen slaapkamer, dus ik heb een slaapbank die ik elke avond uitklap om te kunnen slapen." Ook bij Teslime was de nood voor een veilige woning hoog. "Ik heb meerdere malen op straat gestaan, en daarom ben ik hartstikke blij dat ik dit heb. Maar ja: wat gaat er hierna gebeuren hè? Want het is voor twee jaar maximaal."

Teslime woonde hiervoor in een tweekamerappartement, maar dat was een onveilige situatie waarover ze niet veel kan zeggen. Samen met de gemeente kwam ze overeen dat ze in een flexwoning mocht wonen. Afgelopen voorjaar trok ze er in.